Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
1 hora
El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
1 hora
El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
1 hora
El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
1 hora
El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Portada
Deportes
Todos creen que pueden salir campeones
Se viene la definición del Torneo Clausura y arranca un nuevo torneo.
Por
Daniel Guiñazú
09 de noviembre de 2026
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El Ruso Zielinski condujo a Belgrano al titulo del Apertura.
DIEGO LIMA. AFP
Temas en esta nota:
Torneo Clausura
Liga de Fútbol Profesional
Últimas Noticias
El atacante de Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe
Mundial Sub-17: Kiki Ramos jugará con Haití tras vestir la camiseta argentina
Transportistas santafesinos reclaman recursos para sostener las prestaciones en discapacidad
Sin presupuesto para discapacidad no hay derechos garantizados
Práctica con plantel completo este martes en Ezeiza
Arranca la era post Messi de la Selección
El rumbo provincial en seguridad "tensiona" la nueva Constitución santafesina
“La reforma penal es marketing de Pullaro”, lanzó De Ponti
Exclusivo para
El nuevo presidente toma medidas tras la caída de Peña
Alliana le pidió la renuncia a todos los ministros en Paraguay
Encuentro en la UCA
“La política tiene que escuchar al Papa”: el mensaje de la CGT en la previa a la reunión con León XIV
Lo que dejó la derrota republicana en la elección de medio término
EE.UU.: los multimillonarios derrotados que apostaron por Trump
Por
Gustavo Veiga
El español se consagró en el último Masters 1000 de la temporada
Carlos Alcaraz, un artista en el sitio esquivo: ganó por primera vez en París y avisó que puede ser maestro
Por
Pablo Amalfitano
El País
“Tierra Techo y Trabajo”
El discurso completo de León XIV en la UCA: de la justicia social a la defensa de los trabajadores informales
León XIV le puso el cuerpo a su prédica
La visita del Papa al Don Orione, una reivindicación de la lucha del colectivo de la discapacidad
Por
Matías Ferrari
Encuentro en la UCA
“La política tiene que escuchar al Papa”: el mensaje de la CGT en la previa a la reunión con León XIV
De Fiorito a Claypole, así fue la visita al conurbano
El Papa en tierra de D10S: el fervor que desató León XIV camino al Cottolengo
Por
Adrián Figueroa Díaz
Economía
La de pan acumula un retraso del 55 por ciento en los últimos dos años
La venta de facturas en panaderías cayó 80%
Este jueves se dará a conocer el dato del Indec
La inflación, en torno al 2%
Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios
Trece años en largo retroceso
Por
Mara Pedrazzoli
El sumo pontífice llegó a una Argentina arrasada por la motosierra
Radiografía económica ante la visita del Papa
Sociedad
Lo hallaron culpable de violación y agresiones sexuales
Condenaron al actor Russell Brand a más de 10 años de cárcel
La empresa produce chips para entrenar modelos de IA
Nvidia investiga presunto espionaje de China a su director ejecutivo Jensen Huang
Cientos de puestos y vendedores intentaron aprovechar la oportunidad
Misa del Papa: la venta ambulante, “para tirar unos días”
Por
Santiago Brunetto
Más de dos millones de fieles aclamaron a León XIV
Una multitud para escuchar al Papa
Por
Santiago Brunetto
Deportes
El atacante de Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe
Mundial Sub-17: Kiki Ramos jugará con Haití tras vestir la camiseta argentina
Práctica con plantel completo este martes en Ezeiza
Arranca la era post Messi de la Selección
Todos creen que pueden salir campeones
Por
Daniel Guiñazú
Este martes por la mañana
Tenis: Etcheverry ganó y enfrentará a Tirante en Estocolmo