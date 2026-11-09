Una multitud para escuchar al Papa

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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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León XIV fue aclamado por enormes cantidades de fieles.
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