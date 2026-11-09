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El País

De Fiorito a Claypole, así fue la visita al conurbano

El Papa en tierra de D10S: el fervor que desató León XIV camino al Cottolengo

Las escenas de emoción se repitieron a lo largo de todo el recorrido del pontífice. Miles y miles de personas se acercaron a verlo pasar. Todo el trabajo que realizaron las parroquias de la zona.

El papa León XIV visita Argentina El papa León XIV visita el centro asistencial Pequeño Cottolengo Don Orione / Delfina Pi

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