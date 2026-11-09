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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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Sociedad
Se trasladaban desde Mendoza y están fuera de peligro
Cinco monjas que viajaban a Luján para ver al Papa volcaron en la ruta
Las religiosas iban desde Mendoza y volcaron en la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto.
09 de noviembre de 2026 - 17:35
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Las monjas, después de haber volcado.
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