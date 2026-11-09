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El atacante de Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe

Mundial Sub-17: Kiki Ramos jugará con Haití tras vestir la camiseta argentina

Fue convocado por el país centroamericano para la cita de Qatar. Ya había disputado amistosos con la Albiceleste y hasta marcó un gol.

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Mundial Sub-17. Kiki Ramos jugará para Haití en Qatar 2026. REDES SOCIALES

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