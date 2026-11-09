Lula inicia una gira para exhibir su liderazgo global tras derrotar al bolsonarismo

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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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09 de noviembre de 2026
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"Supe que la ´L´ de Lula está siendo utilizada en Estados Unidos, Francia, España, Argentina por militantes progresistas", dijo el mandatario
AFP. AFP
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