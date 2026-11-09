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Buenos Aires|12

El recorrido que une Primera Junta con General Las Heras en riesgo por una nueva medida nacional

La era de la desconexión: la Línea 136 baja un servicio que aisla a tres pueblos bonaerenses

Gracias a una resolución del gobierno nacional, la firma encontró facilidades para pedir el cierre de la operación que conecta Capital Federal con municipios como Las Heras, Marcos Paz o Navarro.

El ministro Marinucci reunido con los intendentes Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Facundo Diz (Navarro), y Ricardo Curutchet (Marcos Paz)
El ministro Marinucci reunido con los intendentes Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Facundo Diz (Navarro), y Ricardo Curutchet (Marcos Paz) Prensa -

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