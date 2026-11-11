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El País

Jorge Taiana, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi se reunieron con Demócratas

La denuncia por “Cristina Libre” llegó al Congreso de los Estados Unidos

La comitiva viajó para el encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García.

Comitiva argentina en Washington por Cristina Libre
Comitiva argentina en Washington por Cristina Libre. Gentileza -

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