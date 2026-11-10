La Basílica, entre la guerra, la justicia y la esperanza
La misa en Luján vuelve a enfrentar a la Argentina con su propia historia
La misa que el Papa celebrará este miércoles en la Basílica de Luján tendrá como telón de fondo una Argentina atravesada por la crisis económica y la conflictividad social bajo el gobierno de Javier Milei. Será la primera visita papal al santuario desde 1982, cuando Juan Pablo II llegó en plena Guerra de Malvinas. Pero también evocará la última peregrinación de Jorge Bergoglio, en 2012: una homilía que puso en el centro la justicia, la escucha y la obligación de no desentenderse de los demás.