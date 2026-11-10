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El Mundo

Una concejala recibió el impacto de una botella llena de combustible en el pecho

Nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, repudió el incidente y pidió que se castigue con firmeza a los responsables. Las organizaciones estudiantiles también rechazaron todo acto de violencia.

Protesters march behind a banner during a demonstration as part of a national day of strike and mobilization in education in Nantes, western France, on November 10, 2026. The high school student movement that began with youth protesting dismal learning conditions has coincided with widespread anger over the rising cost of living and inequality, which culminated on October 17, 2026 in the worst rioting France has seen in years. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)
francia huelga y movilización en el sector educativo Estudiantes marchan en Nantes durante la protesta estudiantil. AFP. AFP

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