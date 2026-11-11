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Recambian la red de agua potable en el centro: cronograma de trabajos y cortes de tránsito

Desde el municipio brindaron detalles sobre el avance de la segunda etapa del proyecto, que se encuentra en un 30% de ejecución.

Recambio de cañerías de la red de agua potable en Rosario. Prensa Municipalidad Rosario

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