Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12

La crisis crece y la frontera estalla

Saquearon una casa de encomiendas en Aguas Blancas

La baja del consumo junto a la reconversión del traslado de mercadería complica la situación social en la zona de frontera cercana al río Bermejo.

Pobladores temían nuevos saqueos.
El comercio quedó destrozado. La crisis empieza a apretar en el mercado informal. Capturas de Video

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Daniel Víctor Antokoletz, Gustavo Lafleur, Viviana Ercilia Micucci, Roberto Jorge Piñeyrua, César Roberto Soria Bellino, Ricardo Leandro Tissera Varela

Orgullo, recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

La morosidad familiar llegó al 12,8% y en Salta el 31,2% de los deudores está en mora

Un observatorio revela que saber de finanzas no basta cuando los ingresos son insuficientes

Por Maira López
Límite entre Argentina y Paraguay

Familias indígenas llevan tres días sin agua y piden un pozo nuevo

Por Laura Urbano

Exclusivo para

El jueves, en las seis líneas y el Premetro

Anunciaron un paro de subtes para este jueves

El pulso social de una jornada inolvidable

León XIV en Córdoba: fe popular, discursos que incomodan y una comunión multitudinaria

Por
Gustavo Aro
Un alivio para Donald Trump tras perder las elecciones de medio término

Los republicanos evitan el juicio político contra Pete Hegseth

Los títulos de deuda soberana y los ADR argentinos tuvieron un repunte de hasta el 2 por ciento

Repunte de los papeles argentinos en Wall Street

El País

La visita a Córdoba y la reunión con los jóvenes

León XIV, como Francisco, pidió “una Iglesia que siga haciendo lío”

Por Washington Uranga
El pulso social de una jornada inolvidable

León XIV en Córdoba: fe popular, discursos que incomodan y una comunión multitudinaria

Por
Gustavo Aro
A los 83 años

Murió el ex arzobispo de La Plata Héctor Aguer, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha católica

Encuentro con los jóvenes

Más de un millón de jóvenes se encontraron con el papa León XIV

Economía

Los títulos de deuda soberana y los ADR argentinos tuvieron un repunte de hasta el 2 por ciento

Repunte de los papeles argentinos en Wall Street

El sector perdió 28.818 puestos de trabajo registrados

La industria textil, en la lona

Estimaciones preliminares para el tercer trimestre

La tasa de pobreza habría subido en el tercer trimestre

El Presidente de la Cámara de Comercio lo escuchó en la UCA y rechazó la idea de redistribución

Grinman se olvidó del Papa León en 24 horas

Por Leandro Renou

Sociedad

El jueves, en las seis líneas y el Premetro

Anunciaron un paro de subtes para este jueves

Los indonesios protestan contra los centros de datos

Sin agua para cocinar o bañarse: la contracara del avance de las tecnológicas

Un fallo a favor de los vecinos

Villa Lugano: ordenan garantizar condiciones de seguridad ante incendios en el barrio La Dulce

Por Santiago Brunetto
Gabriel Mindlin, científico del Conicet, presenta un trabajo sobre otra de sus pasiones

El hombre que ama a las aves

Por Pablo Esteban

Deportes

El ex atacante de River y Racing habló de “una sorpresa” futura

Teófilo Gutiérrez celebró con gol su adiós en Junior de Barranquilla

El arquero podrá jugar este sábado por semis de Copa Argentina

Boca: polémica en Colombia por la no citación de Álvaro Montero

"Mi plan es estar en la doble fecha para atajar"

La Selección se puso en marcha y “Dibu” Martínez quiere jugar

Argentina y Uruguay juegan el viernes

Ronald Araújo picanteó la previa: “Perdieron a Messi y lo vamos a aprovechar”