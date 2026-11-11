La cantante y compositora publicó el álbum "Pick You Up"
Sheryl Crow: “La música nos ayuda a procesar lo que vivimos”
La autora de “If It Makes You Happy” y “All I Wanna Do” acaba de publicar una nueva colección de temas sobre la esperanza, la resiliencia y la lucha que combinan su característico optimismo luminoso del pop con un costado más áspero del rock. “Estas canciones surgieron de manera muy inmediata y estuvieron inspiradas en las conversaciones más interesantes de mi vida, las que tuve con mis hijos en la cocina”, asegura.