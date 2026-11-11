La morosidad familiar llegó al 12,8% y en Salta el 31,2% de los deudores está en mora
Un observatorio revela que saber de finanzas no basta cuando los ingresos son insuficientes
Los primeros breviarios del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de la UNSa muestran que la morosidad de las familias argentinas se quintuplicó en un año y medio. En Salta, Rivadavia y San Martín se registran los niveles más altos. Un segundo estudio cuestiona que la falta de educación financiera explique el fenómeno y apunta a la pérdida del poder adquisitivo y al encarecimiento del crédito.