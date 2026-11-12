A 9 días de la final: la Sudamericana no tendrá show musical

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La Conmebol anticipó que la definición de la Copa no contará con el espectáculo que tuvo en las últimas ediciones. Las causas y el cambio de horario.

Paredes, el héroe de la noche en el Maracaná. PABLO PORCIUNCULA. AFP

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