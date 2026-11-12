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Sociedad

Trasladaron a los últimos presos

Cárcel de Devoto: de la visita del Papa al cierre en sólo un día

Los 69 detenidos mantenidos en el penal a la espera del encuentro con León XIV fueron llevados a Marcos Paz.

Papa León XIV hablando a los reclusos durante una visita al Complejo Penitenciario. SIMONE RISOLUTI. AFP

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El índice de inflación subió al 2,2 por ciento

La explicación técnica de Caputo no repercute en el bolsillo de la gente

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Radiografía de la crisis habitacional

Alquilar de por vida: proyectan que cuatro de cada diez hogares porteños serán inquilinos en 2036

El IPC interanual es del 33,1%

La inflación de octubre fue del 2,2% según el INDEC

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