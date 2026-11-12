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Trasladaron a los últimos presos
Cárcel de Devoto: de la visita del Papa al cierre en sólo un día
Los 69 detenidos mantenidos en el penal a la espera del encuentro con León XIV fueron llevados a Marcos Paz.
Papa León XIV hablando a los reclusos durante una visita al Complejo Penitenciario.
SIMONE RISOLUTI. AFP
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