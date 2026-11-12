Scaloni se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su madre: “Era la hincha número 1″

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, se muestra emocionado durante una conferencia de prensa en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el 12 de noviembre de 2026, antes de los partidos amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Lionel Scaloni ha renovado su contrato como director técnico de la selección argentina de fútbol hasta la Copa del Mundo de 2030, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el 12 de noviembre de 2026. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, declaró en una conferencia de prensa que Scaloni —quien llevó a Argentina a la gloria mundialista en Qatar 2022 y a la final de este año en Norteamérica— se convertirá en el entrenador argentino con más Copas del Mundo disputadas para cuando finalice su contrato.

ALEJANDRO PAGNI. AFP