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“¿Cuándo se va este muchacho?"

Por José Luis Lanao
Pope Leo holds a Peruvian Football Federation (FPF) jersey as he meets Lima's mayor Renzo Reggiardo at the Cathedral Basilica of Saint John the Apostle and Evangelist during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Pope Leo visits Peru El Papa León XIV, con la camiseta de la selección de Perú. REUTERS. REUTERS

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