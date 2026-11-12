En el marco de los 123 años de Newell’s, una investigadora recupera el lugar de las mujeres en la historia del club
Y ya lo ve, y ya lo ve, son las gloriosas muchachas de Newell’s
La historiadora Rosalyn Ruiz encabezará este viernes un taller con estudiantes del colegio de Newell’s y una charla sobre Anna Margarita Jochimsen, pionera de la educación en Rosario junto a Isaac Newell. Las actividades proponen revisar el relato tradicional sobre los orígenes del club desde una perspectiva feminista y disidente.