Las ventas minoristas Pyme cayeron 1,6 por ciento en octubre

CIERRE DE COMERCIOS

Una mujer saliendo de un local comercial que ofrece liquidación por cierre, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. En medio de la caída y amesetamiento del consumo en Argentina, el número de locales vacíos en los principales corredores comerciales de la ciudad de Buenos Aires aumentó 38,5 por ciento interanual en el primer bimestre de 2026, reflejando una realidad compleja y desafiante para el comercio minorista.

Xinhua -