“Dos Papas”: qué pasó con el tuit borrado de León XIV

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Papa León XIV
El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026.
TOMAS CUESTA. AFP
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