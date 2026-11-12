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Se sortearon las zonas del Masters de Turín, que tendrá al doblista argentino Horacio Zeballos

ATP Finals: Carlos Alcaraz, el gran favorito tras evitar el “grupo de la muerte”

El español eludió al mejor rival en los tres emparejamientos, mientras que el número uno Alexander Zverev tendrá los presuntos cruces más duros.

Por Pablo Amalfitano
Spain’s Carlos Alcaraz plays a backhand return to US' Ben Shelton during their men's singles final match on day seven of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Plenitude Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on November 8, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Carlos Alcaraz, el principal candidato para ganar en Turín. AFP. AFP

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