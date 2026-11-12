Para el Gobierno cordobés, 800 mil personas fueron a la misa del Papa León XIV en FAdeA

Presencias nacionales, provinciales y municipales durante la misa del Papa León XIV en FAdeA.

De izquierda a derecha: el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei; el gobernador de Córdoba Martín Llaryora y su hija; la vicegobernadora de Córdoba Myrian Prunotto; en el extremo derecho, el intendente de Córdoba Daniel Passerini.

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