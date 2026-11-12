Rechazaron excarcelar al bombero detenido durante el operativo de seguridad de León XIV

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Lo negó la jueza María Servini

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El pedido de la defensa de Tomás Natenzon fue denegado debido a que todavía no se conoció el resultado de la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

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