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El País

Panorama político

Religión y fútbol

Después de tres años con Milei, Argentina mantiene la cuarta inflación más alta del mundo. La visita papal golpeó el andamiaje simbólico de los libertarios que ya venían maltrechos

Por Luis Bruschtein
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to celebrate mass outside the Basilica of Our Lady of Lujan
LUIS ROBAYO. AFP

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La defensa del “Pity” Alvarez alegó legítima defensa y pidió la absolución

El País

Panorama político

Religión y fútbol

Por Luis Bruschtein
Las maniobras para desvirtuar el contenido de los audios de la causa Andis

Gendarmería jugó a favor de Spagnuolo y la Rosada

Por Irina Hauser
El oficialismo quiere aprobar la Ley de Soberanía el próximo miércoles pero no avanza en apoyos

Ley Malvinas y los cambios que propone el Gobierno pero no convencen a nadie

Por Paula Marussich
Universitarios reclaman el incumplimiento de Ley de Financiamiento

“Tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza”

Economía

En diez meses de 2026 los precios subieron más que en el mismo lapso de 2025

La inflación va para arriba

Por David Cufré
Dólar estable, acumulación de reservas y recuperación de la actividad

Los fuertes dilemas económicos de Milei y Caputo

La contracara aparece en las ramas manufactureras

Mejoró la capacidad instalada

Cada vez son más las personas de ingresos medios y altos que alquilan

Toda una generación lejos de la casa propia

Sociedad

"Nos comprometemos para defender la universidad pública"

Lo que dejó la Noche a Beneficio de la UBA

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Para Javier Milei, la patria es lo segundo

Por Julián Varsavsky
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Treinta heridos, siete de ellos de gravedad

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Por Fabio Lannutti
Arranca la era post Messi

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