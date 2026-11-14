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El País

Universitarios reclaman el incumplimiento de Ley de Financiamiento

“Tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza”

Aunque el oficialismo lo asegure, los docentes de educación Superior sostienen que el Gobierno no cumple la ley. El paro continuará hasta el 18 de noviembre.

segunda marcha universitaria -02/10/2024
Una de las cinco marchas federales de Universitarios. Guadalupe Lombardo

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