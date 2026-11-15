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Ola de violencia en Colombia
En cien días con De la Espriella fueron asesinados 45 líderes sociales
El informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró además 26 masacres y ocho homicidios a firmantes del acuerdo de paz.
15 de noviembre de 2026 - 21:58
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Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de este año.
Mauricio Dueñas Castañeda. EFE
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