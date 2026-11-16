De iz. a der: El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el canciller austriaco, Christian Stocker, el ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, y el ministro griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris.

EFE. EFE