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Rosario|12

Se recuperan las jornadas suspendidas por lluvia

Colectividades suma una nueva noche y finalizará este martes

El mal clima obligó a suspender dos noches y desde la organización confirmaron la extensión del cronograma oficial.

Fiesta de colectividades 2026 Municipalidad de Rosario

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