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Buenos Aires|12

Silvina Nardini, Ana Luz Balor y la exsenadora María Reigadas.

Tres legisladoras recorren la provincia por una ley para prevenir el sobreendeudamiento

El objetivo es explicar el contenido del proyecto que espera ser aprobado por el Senado provinical. Las diferencias entre la mirada nacional y la bonaerense. El lunes, en Monte Grande.

Por Gastón Garriga
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