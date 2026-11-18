Concejo Deliberante • Segundo debate y audiencia pública
Con una fuerte discusión sobre el modelo de control, Córdoba licita su sistema de ITV por una década con la mira puesta en tres operadores
El Concejo Deliberante local aprobó los pliegos para renovar el servicio de revisión técnica vehicular por los próximos 10 años. Mientras el oficialismo ponderó las exigencias tecnológicas y la prevención de siniestros, la oposición denunció un esquema recaudatorio y reclamó alternativas estatales y descentralizadas.