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Hamas denunció la operación como un crimen contra la población civil y una vulneración del derecho internacional humanitario, acusando a Israel de ampliar su control territorial.
18 de noviembre de 2026 - 20:29
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El Ejército ha ordenado el desalojo de civiles en el norte y el este del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Israel
Franja de Gaza
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