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"Fracasó la sesión", dijo Menem
Derrota del Gobierno en Diputados: sin quórum para soberanía y reforma del BCRA
Los bloques dialoguistas se plantaron e hicieron caer los proyectos que estaban en el temario. La interna de la Rosada también jugó su rol en el traspié.
NOVIEMBRE 18 Cayó hoy por falta de quórum la sesión especial en la Cámara de Diputados en la que iba a tratarse un menú de proyectos impulsados por el Gobierno
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