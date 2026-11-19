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Portada
Cultura
Escrita y dirigida por Manuela Martelli
“El deshielo”, dos películas en una
La realizadora chilena parte del punto de vista de una niña de nueve años para hilar una historia con el trasfondo del fin de la dictadura de Pinochet.
Por
Diego Brodersen
19 de noviembre de 2026 - 18:57
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El film ofrece un excelente trabajo de fotografía del franco-chileno Benjamín Echazarreta.
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