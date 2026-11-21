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El País
Las candidaturas oficialistas y opositoras en medio de la incertidumbre económica
La crisis manda
El que se divide pierde era el mensaje de los números hasta que saltó el riesgo país y el dólar se recalentó y puso una crisis en puerta que se puede llevar todo puesto.
Por
Luis Bruschtein
21 de noviembre de 2026
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