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Rosario|12
Newell's juega los octavos del Clausura frente a Gimnasia
La lepra lleva sus ilusiones al bosque platense
Kudelka dispone del equipo ideal para enfrentar a un rival que atraviesa su mejor momento y suma diez partidos sin perder.
23 de noviembre de 2026 - 03:06
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Parte del plantel de Newell's antes de llegar a La Plata.
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