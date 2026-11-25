La región Centro de la provincia concentra dos de cada tres hogares pobres de la muestra y registra la mayor incidencia
El 36,1% de los hogares de Córdoba sufre pobreza multidimensional, según un estudio de la UNC
El proyecto, desarrollado por más de 30 investigadores de seis facultades de la UNC, mide la pobreza a través de 27 indicadores agrupados en siete dimensiones. Entre las carencias más frecuentes se encuentran el gasto en necesidades básicas, la falta de logros educativos y la falta de redes de apoyo.