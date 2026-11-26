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Un informe revela un marcado aumento en las tasas de detención de mujeres gestantes
733 mujeres embarazadas estuvieron detenidas en centros del ICE en EE.UU.
La Comisión para las Mujeres Refugiadas informó que, durante el segundo mandato de Trump, las mujeres embarazadas permanecen en promedio 43 días recluidas en condiciones precarias.
26 de noviembre de 2026 - 00:14
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Agentes del ICE detienen a una mujer embarazada en un tribunal de Nueva York.
AFP viaGetty
Temas en esta nota:
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