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Actriz, directora teatral y psicóloga
Susy Evans, una despedida para el psicodrama
Su trabajo junto a Eduardo Pavlovsky marcó a generaciones de estudiantes y permitió repensar temas como la responsabilidad, la memoria y el sufrimiento humano.
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