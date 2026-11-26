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Desde Litoral Gas indicaron que la situación "está controlada"
Restringieron la circulación en la peatonal Córdoba por una fuga de gas en un local
El hecho se produjo por la rotura de un caño mientras se realizaban trabajos de remodelación en una tienda.
26 de noviembre de 2026 - 13:30
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Fuga de gas en el microcentro rosarino.
Centro Integrado de Operaciones Rosario
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