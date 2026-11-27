Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
2 horas
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Rosario|12
Agregá
a
Triunfo parcial de la educación superior en la Cámara baja de la Nación
“Ahora a seguir la discusión en el Senado”
El rector de la UNR y titular del CIN, Franco Bartolacci, agradeció a los diputados que modificaron el Presupuesto.
27 de noviembre de 2026 - 18:34
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Rector UNR
VARGAS SEBASTIAN JOEL
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Triunfo parcial de la educación superior en la Cámara baja de la Nación
“Ahora a seguir la discusión en el Senado”
Además, final de la Libertadores y Mundial de Talla Baja
Agenda deportiva del fin de semana: Fórmula 1, Torneo Clausura, ascenso y Selección femenina
Por filtrar información de una causa hereditaria a una amiga
La Corte suspendió por 120 días a jueza de Familia
Por
Lorena Panzerini
El ex The Smiths se presentó el jueves en el C Art Media
Johnny Marr, la guitarra y esa luz que nunca se apaga
Por
Roque Casciero
Exclusivo para
Unidad, ideas y compromiso
Por
Juan Carlos Junio
La Pulga estelarizará el homenaje que se llevará a cabo el 20 de diciembre
Tevez oficializó la presencia de Messi en su despedida en la cancha de Boca
Refinanciamiento de deuda en pesos del Tesoro a un costo muy elevado
Economía pagó tasas del 12,4% más inflación
En el mismo escenario de 1968 y frente al mismo rival
Estudiantes quiere repetir el éxito de aquellas memorables finales coperas con Palmeiras
Por
Daniel Guiñazú
El País
A los 92 años
Murió el empresario Jorge Born
La carrera rumbo a 2027
“A mover el culo”: Patricia Bullrich sigue jugando a la intriga y esquiva definiciones
Victoria agridulce para Milei en Diputados
El Gobierno se llevó su Presupuesto pero la oposición logró incluir el financiamiento universitario
Unidad, ideas y compromiso
Por
Juan Carlos Junio
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
Menor presión cambiaria por la inactividad en Wall Street
Un corto respiro a las tensiones
La entidad dice que el mercado financiero anticipa paridad electoral
JP Morgan advierte fragilidad
Refinanciamiento de deuda en pesos del Tesoro a un costo muy elevado
Economía pagó tasas del 12,4% más inflación
Sociedad
Un antes y un después en la Justicia Ambiental Argentina
Masacre de pingüinos en Punta Tombo: el Superior Tribunal confirmó la condena contra el ganadero
Julio Zamora: “Coincidimos con Axel kicillof en la necesidad de construir una alternativa política amplia y verdaderamente federal”
El episodio ocurrió en 2020
Palermo: pidieron 14 años de prisión para un hombre que atacó a dos mujeres en un estudio de danza
Trabajo en conjunto en beneficio de la comunidad
Julián Álvarez inauguró la primera jornada del III Congreso de Salud de Lanús
Deportes
Además, final de la Libertadores y Mundial de Talla Baja
Agenda deportiva del fin de semana: Fórmula 1, Torneo Clausura, ascenso y Selección femenina
Este sábado, en el histórico estadio Centenario de Montevideo
Estudiantes y Palmeiras se miden en la final de la Copa Libertadores
Fecha 22 del campeonato
GP de Qatar: Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en lasprácticas
La cumbre anual tuvo un intenso debate
Reunión de pilotos en la Fórmula 1: el juego que usó la FIA para analizar castigos