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Durante el acto de apertura, se destacó el trabajo de los equipos de emergencia y la ampliación de los recursos sanitarios locales.
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