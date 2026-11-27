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Informe del Tribunal de Disciplina de AFA
Fuertes sanciones para los jugadores de Newell’s por el escándalo en La Plata
Carrizo recibió cuatro fechas de suspensión por agredir a jugadores rivales, finalizado el partido. Una sola fecha para los expulsados en juego.
27 de noviembre de 2026 - 03:05
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Russo, expulsado en el tiempo suplementario.
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