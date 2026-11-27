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“A los legisladores no les importa la gente"
El enojo de las pymes con senadores que frenaron la declaración de emergencia del sector
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27 de noviembre de 2026 - 13:31
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Fábrica sin luz
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