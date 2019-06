Con 35 acusados en el banquillo, incluidos iconos del terrorismo de Estado como Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, comenzó ayer el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Además de ex militares y ex policías provinciales del área de inteligencia, el proceso que conduce el Tribunal Oral de San Juan incluye al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, imputado por encubrir privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y violaciones sexuales contra 78 víctimas. “Por la cantidad de imputados será el juicio más voluminoso que se ha realizado en Cuyo”, destacó el fiscal federal Dante Vega al diario local El Zonda.

Por la excusación de los jueces locales, el Tribunal Oral Federal de San Juan está integrado por subrogantes de otras provincias: preside el mendocino Alberto Carelli, acompañado por su coterránea Paula Marisi y la puntana Gretel Diamante. En la audiencia inicial, ayer, los jueces se limitaron a identificar a los once imputados presentes (la mayoría sigue el proceso por videoconferencia), ordenaron verificar los certificados de salud presentados para no concurrir y optimizar las comunicaciones para quienes siguen el juicio a la distancia. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 3, cuando comenzará a leerse la acusación.

San Juan vivió en 2011 su primer juicio por delitos de lesa humanidad, en el que fueron condenados los apropiadores de Jorge Martínez Aranda. Dos años después concluyó el primer proceso por secuestros, torturas y homicidios contra un grupo de militares que incluyó a Olivera y De Marchi, quienes días después se fugaron del Hospital Militar Central. De Machi fue recapturado a fines de 2015 mientras caminaba por el barrio de Almagro. A Olivera lo encontraron en enero de 2017 escondido en el baúl del auto en la casa de su mujer en Vicente López. En octubre del año pasado terminó el tercer juicio, con condenas a prisión perpetua para nueve ex militares y dos ex policías, otras dos condenas menores y tres absoluciones.

De los 35 imputados actuales, 11 tienen condenas previas. En dos oportunidades recibieron penas Olivera, Osvaldo Martel (dos prisiones perpetuas en ambos casos), De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez. Los militares retirados Eduardo Daniel Vic, Rubén Ortega, Juan Carlos Coronel y Eduardo Cardozo, y los ex policías Juan Carlos Torres e Hilarión Rodríguez fueron condenados a prisión perpetua en el último megajuicio.

“En comparación con los habitantes que tenía San Juan en ese momento, será uno de los juicios más voluminosos que se hayan realizado en el país. Hay una cifra enorme de imputados, en donde se estarán juzgando a policías, militares y un miembro del Poder Judicial. También una gran cantidad de víctimas: 169”, destacó Vega, fiscal ante la Cámara Federal de Mendoza que reemplaza a su par Francisco Maldonado, quien se inhibió de actuar cuando se incorporó al juicio la causa contra el ex fiscal Yanello.

“Una de las grandes novedades del proceso es la causa en donde se ventilará el rol que tuvo la Policía de San Juan en el terrorismo de Estado. Se había juzgado a policías en forma aislada pero no a la Policía como aparato de poder”, resaltó el fiscal. Los policías, en su mayoría del D-2 de inteligencia, llegan a juicio por su colaboración con los grupos de tareas.