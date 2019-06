El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, declaró ayer en los tribunales de Comodoro Py que “jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto” de dinero por parte del Gobierno para que decline su postulación. “Todos saben que hubo intentos reiterados de que yo renuncie a mi candidatura y, obviamente, no lo han conseguido ni lo conseguirán”, destacó sin embargo.

En el marco de la causa que investiga si recibió 8 millones de dólares para que baje su precandidatura presidencial, el ex ministro de Economía calificó de fake news a las versiones periodísticas que trascendieron durante los primeros días de junio, tras la publicación de un artículo en el diario Perfil. “En lo personal, he puesto esa noticia en el plano de las campañas sucias políticas y de las fake news”, señaló el dirigente opositor ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello. No obstante, Lavagna, que busca consolidarse como el candidato de la “tercera vía”, afirmó que “a lo largo de los últimos dos meses” hubo “intentos reiterados” para que deje de lado su carrera presidencial.

En la columna que dio origen a la causa, el CEO del semanario porteño, Jorge Fontevecchia escribió: “Dicen que nada hará cambiar de idea a Lavagna, a pesar de los múltiples ofrecimientos que recibe tanto desde el Gobierno como desde sectores empresarios (en dinero) para que baje su candidatura, ya que sin una alianza con Massa directamente le restará votos a Macri. Se rumorean ofertas de 8 millones de dólares de un grupo de empresarios para que Lavagna no sea candidato”.

En contraste con las declaraciones de Lavagna, el lunes pasado, el ex presidente Eduardo Duhalde ratificó la existencia de la propuesta, aunque no dio nombres ni información precisa sobre el posible origen de los supuestos fondos. “Son punteros políticos, de quienes desconozco su identidad, y no sé a qué sectores políticos o económicos podrían pertenecer”, explicó a la Justicia. Además, el dirigente peronista –que fue citado para validar los hechos que contó durante un reportaje televisivo– sostuvo que la información “anda circulando entre amigos empresarios y políticos”.

Algo similar declaró Fontevecchia, quien aseveró que el Gobierno podría estar interesado en expulsar al candidato de Consenso Federal de la escena electoral, aunque advirtió que también podría haber otros actores involucrados, en particular, personas físicas o jurídicas que verían valorizados sus patrimonios si Mauricio Macri fuese reelecto. El empresario hizo uso de su derecho a no revelar su fuente de información y tampoco dio nombres concretos. Previamente había testimoniado el periodista Gustavo Sylvestre, que explicó que replicó la versión de su colega.

Antes de tomarle declaración a Lavagna, Di Lello había señalado en declaraciones radiales que “estas actuaciones no están vinculadas al Código Procesal Penal, porque no se avizora por lo menos hasta ahora que haya habido un delito”. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “la decisión política (de ofrecer dinero para que un candidato decline su postulación), aunque sea una porquería, no es judiciable; no debe ser judiciable sino nadie va a querer agarrar un cargo público”. Con todos los testimonios sobre la mesa y la presentación de Lavagna, el fiscal deberá analizar ahora si solicita medidas de prueba para determinar la existencia de la oferta millonaria.