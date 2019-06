Una de las principales virtudes de Venezuela en ataque está en el desborde por las bandas, algo que Argentina comprobó la última vez que se enfrentaron, por el mes de marzo en Madrid, con triunfo 3-1 de la Vinotinto. En aquel encuentro, los precisos pelotazos cruzados desde el mediocampo a las espaldas de Gonzalo Montiel y Gabriel Mercado fueron una pesadilla para los de Lionel Scaloni. En esta Copa América no están ninguno de los dos pero, por el momento, ni Renzo Saravia ni Milton Casco lograron satisfacer las expectativas cuando ocuparon el sector derecho de la defensa. Por eso, el DT volvió a ensayar este miércoles en Río de Janeiro con Juan Foyth ubicado en el lateral, y con Germán Pezzella como el otro miembro de la zaga central para el duelo de este viernes, por cuartos de final, ante la escuadra de Rafael Dudamel.

La presencia del ex Estudiantes de La Plata, quien hizo su presentación en el torneo en el triunfo 2-0 sobre Qatar, potenciará además el juego aéreo del elenco nacional gracias a su 1,87 metro. Mientras tanto, otro que haría su ingreso, pero en el mediocampo, sería Marcos Acuña, quien tomaría el lugar de Giovani Lo Celso, una modificación que Scaloni ya realizó en el complemento del partido contra los qataríes y volvió a repetir en la práctica en el predio de Fluminense. "Si seré titular o no, no depende de mí. Sí siento que aproveché mi momento", consideró el zurdo ex Racing.



Otro de los que dejó sus reflexiones fue el arquero Franco Armani, quien sumó contra Qatar su segunda valla invicta desde que ataja en la Selección (ocho partidos). "La clasificación a cuartos nos llenó de confianza y estamos bien. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos y seguir demostrando por qué somos la Selección Argentina", afirmó el uno de River. "Nos costó el inicio del torneo, pero de a poco fuimos encontrando el funcionamiento", agregó Armani, quien evitó referirse al gesto de silencio que realizó en el partido ante Paraguay luego de atajar por primera vez un penal con el equipo nacional (hasta entonces, le habían pateado cuatro y todos terminaron en gol). "Ya está, fue un gesto del momento. No quiero volver a ese tema. Hay que dejarlo a un lado y pensar en lo que sigue", concluyó.