“Fue una negociación dura y franca”, afirmó el intendente de Tigre, Julio Zamora, en referencia a las tratativas con Sergio Massa que derivaron en su candidatura a la reelección y la de Malena Galmarini como diputada provincial. “Nos parecía muy injusto no poder pasar del proceso electoral del Frente al que pusimos nuestro granito de arena”, confesó en diálogo con Somos Radio. Zamora describió la relación con la gobernadora María Eugenia Vidal como “muy amable” aunque destacó que “en obras no tuvimos la presencia del gobierno de la provincia en Tigre”. Destacó que el hospital de Pacheco “tiene una gran falta de insumos y mala infraestructura” y que “las escuelas de Tigre, si no fuera por nuestro apoyo, sería difícil que estuvieran en funcionamiento”. También calificó de “esperanzadora” la candidatura de Alberto Fernández, que “ha transmitido paz y calma a la ciudadanía”.