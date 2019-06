En Sudámerica hubo tres presidentas mujeres elegidas por dos períodos. Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; Dilma Rousseff en Brasil y Michelle Bachelet en Chile. Ahora Cristina va segunda y, sin embargo, todavía recibe el sexismo de la revista “Noticias” en donde la mostraron con los varones en sus pechos como si el cuerpo femenino, la lactancia como mito y obligación y el poder femenino (en una ex Presidenta) fueran demonios o mandatos naturales. Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Romina Del Plá también es pre candidata a vice Presidenta (en la fórmula que integra con Nicolás Del Caño) y recibió críticas por una foto en donde estaba en una tarima para equiparar la imagen en altura junto a Del Caño, una técnica más que habitual para emparejar una imagen. Ella crítica: “El episodio de la tarima habla más de los críticos que de la fórmula presidencial que integro junto a Nicolás Del Caño en representación del Frente de Izquierda –la lista que se distingue por su altura política para dar batalla en estas elecciones porque es la única con un programa integral en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud sin concesiones. Quienes se arrodillan ante el FMI, los bancos, la Sociedad Rural y la reacción clerical, se escandalizan por un banquito…”.



En un recorrido federal faltan feministas y disidencias sexuales que encabecen las listas y que ocupen lugares con posibilidades reales de llegar a lugares de poder. Y, en muchos casos, cuando sí firmaron para formar parte de las boletas electorales les llueven las críticas de sectores de la oposición partidaria, de los medios misóginos, de los sectores conservadores o o, incluso, de un feminismo encarnizado en la propia interna sin mirar el escenario de recrudecimiento de un sector anti derechos en crecimiento electoral, mediático, legislativo de redes sociales y judicial sin fisuras ni concesiones.

*) Ciudad de Buenos Aires:

En el Frente de Todos la lista a diputados la encabeza un varón (Pino Solanas, a favor del aborto legal, con la famosa frase “Es el goce, señora Presidenta”, en su discurso en el Senado) y la integran Paula Penacca y Victoria Donda. Pero Carla Pitiot es anti derechos. Ella llegó a pedir “no permitir que los derechos de la mujer avasallen los del niño por nacer”. Además sostiene un argumento filoso en el que se dice parte del movimiento de mujeres pero en contra del derecho a decidir y a no morir en la clandestinidad y también está Eduardo Valdés de reconocida línea con el Vaticano que no quiere que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito.

En el tercer lugar de candidatxs a legisladores/as porteños logró entrar Ofelia Fernández, de Patria Grande, ex Presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, quien logró imponer la lucha contra la violencia de génereo de preceptores y docentes en las escuelas secundarias con una clara mirada de género. Tiene 19 años y su lema para pelear contra las jerarquías partidarias que le querían bajar el pulgar fue “somos el presente” para que con la palabra “futuro” no desmantelen su lugar ni traben su candidatura. Por su edad ya recibió críticas como la de Connie Ansaldi que escribió en Twitter: “A esta piba me parece q la están usando para captar el Voto de los jóvenes de 16. Es inteligente por lo que leo de ella, pero prepararse para un cargo de esa envergadura es importante. Apurarse a los procesos, innecesario. Una lástima q no vea como la manejan” (sic). Mientras que el periodista Eduardo Feinmann la corrió: “Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no”, por una convocatoria a defender el cupo laboral trans en donde la palabra trabajo se escribió con v como travajo en un juego de palabras para defender el trabajo para las travas. “Se hizo famosa por tomar el colegio. Es muy interesante esto: tomás el colegio, te convertís en la líder de la toma de colegio, en la piquetera de los colegios, y llegás al Congreso. Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA. Premio a ser líder de tomas de colegios. Premio al piqueterismo estudiantil. Una vergüenza. Si una resolución en la legislatura no le gusta, ¿tomará el parlamento de la Ciudad?”. Ofelia, por supuesto, le contestó: “¡Estábamos pidiendo cupo laboral trans! Por eso travajo. Qué violento lo ponen las realidades que ignora”. Ofelia, además, reivindicó: “Estoy segura de que soy la primera pero no la última piba en pelear y ganar espacios como éste. Llegamos para quedarnos”. Por supuesto, un dato central es que Dora Barrancos, la historiadora que llegó a un cargo más alto en el Conicet, va a ser precandidata a Senadora, aunque muchas pedían que ocupe el primer lugar para poder ocupar efectivamente una banca.

*) Provincia de Buenos Aires:

En la Provincia de Buenos Aires hay algunas candidatas a Intendentas que podrían diluir un poco el poder de los barones del conurbano (con b de burros, pero a los que Feinmann no les dice nada del lenguaje) un bastión tradicional y machista. Una de las excepciones es Verónica Magario que es candidata a vice Gobernadora del Frente para Todos atrás de Axel Kiciloff. La diputada Mayra Mendoza (una de las sororas que más lucho por el aborto legal en el Congreso) va a ser candidata a Intendenta en Quilmes. También Fernanda Raverta va a diputar por el Frente de Todos el poder en Mar del Plata. Y Florencia Saintout va a intentar llegar a la Intendencia en La Plata.

En la lista de diputados/as de Cambiemos está Silvia Lospennato (que peleó por el aborto legal), aunque se quedó afuera Daniel Lipovetsky que comandó el debate legislativo en diputados por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el Frente para Todos en el puesto 14 está Claudia Ormachea, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria y Daniela Vilar, de Lomas de Zamora, que fue reprimida junto a Mayra Mendoza en una manifestación durante un juicio en Jujuy a Milagro Sala, en el puesto 12. Mientras que Estela Díaz, Secretaria de Género de la CTA, es precandidata a Senadora por la Provincia de Buenos Aires. Y una enorme pérdida es que no tiene ningún lugar en la lista la reconocida feminista Lucía Portos que acaba de presentar el proyecto abrazo para que no puedan ser juzgadas las víctimas de violencia sexual por su vida privada como se hizo en el juicio por la muerte de Lucía Pérez. Por otro lado, la revista “Noticias” tildó a la candidata a diputada Luana Volnovich como la “viuda” del “suicidado” Iván Heyn, en un claro sesgo machista de ligarla a su vida privada, amorosa y de una forma estigmatizante.

*) La Rioja:

La periodista Antonella Sanchez Maltese, columnista de Género en “La Tarde de La Red” de Radio La Red La Rioja apunta: “La primera elección nacional que pondrá en práctica la paridad de género en las candidaturas tendrá en La Rioja seis listas de las cuales sólo una está encabezada por una mujer. La mayoría de las precandidatas en las PASO participan como suplentes en los armados de sus partidos, y en las dos fuerzas políticas que polarizarían la elección, el voto por la legalización del aborto estaría más parejo, a favor y en contra. La mayoría terminó ocupando las suplencias y no las titularidades”. Ella describe: “De las seis listas, sólo dos son encabezadas por una mujer y es el caso de María Abarca Granillo (Movimiento al Socialismo) y Lis Rodriguez de UNIR (el espacio del pre candidato presidencial José Luis Espert que aún espera el visto bueno de la Justicia Electoral para seguir en carrera) y que está en contra del aborto. El resto son todos varones: Sergio Casas (Frente de Todos), Felipe Álvarez (Juntos por La Rioja), Carlos Santander (Compromiso Federal) y Martín Ángel (Frente de Izquierda y los Trabajadores)”.

*) Mendoza:

La periodista de La Trenza Ana Paula Negri apunta: “Hay cuatro partidos que han conformado listas de legisladores nacionales para estas elecciones y la presencia de las mujeres sigue siendo escasa, ni hablar de aquellas comprometidas con los pilares del feminismo”. El Frente Cambia Mendoza tiene en sus filas a la abogada Jimena Latorre, titular del Ente regulador eléctrico de la provincia (EPRE) que dijo que esta a favor de una consulta popular en relación al aborto legal (una postura que no respalda el pedido de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito). En la cabeza de la lista a diputados/as de Frente para Todos está Marisa Uceda ella se define como “abogada laboralista. Nacional, popular, democrática y feminista”, en su bio de Twitter. Una de las integrantes del Frente de Izquierda es Marcia Marianetti. Negri subraya: “En Mendoza las mujeres han llegado a ocupar los espacios por la ley de paridad que funciona en la provincia. Sin embargo, falta mucho para que las mujeres de la política identificadas con el feminismo ocupen los espacios. Mendoza es una sociedad muy conservadora e incluso las encuestas de los candidatos a gobernador previo a las PASO provinciales del 9 de junio, la afiliación por el pañuelo celeste fue mayor.

Solo la candidata que encabeza la lista de diputades nacionales del Frente TODOS, Marisa Uceda, se ha identificado “feminista” en su bio de Twitter. La lista del oficialismo lleva en segundo lugar, una mujer técnica que pretende una consulta popular para resolver qué hacer con la legalización del aborto. La Campaña fue clara, los derechos humanos no se plebiscitan”.

*) Santa Cruz:

“El 28 de septiembre de 2018, la Legislatura de Santa Cruz sancionó la Ley de Paridad, que estableció la integración intercalada de las listas entre géneros, masculino y femenino, se redactó así, y no ‘hombre/mujer’ para habilitar la participación del colectivo de la diversidad. El anteproyecto tenia un plus: que establecía que el 50 por ciento de las listas fuesen encabezadas por hombres y el otro 50 por ciento por mujeres, pero con eso no quisieron saber nada. Santa Cruz tiene un sistema complejo de Ley de Lemas. En total, para esta elección tenemos mas de 200 listas legislativas y menos del 20 por ciento están encabezadas por mujeres”, informa la periodista Sara Delgado, Coordinadora del Diario “La Opinión Austral”. Y remarca: “Hay paridad en las listas pero no va a haber paridad en la próxima composición de la Cámara de Diputados porque no generaron acciones positivas para que tengamos las mismas oportunidades de acceso al parlamento”.

*) Santa Fe:

“Chabones” tituló el diario El Ciudadano y “Todo a espaladas de las compañeras” RosarioI12 con la bajada: “Malestar en el movimiento de mujeres con las listas”. El clima en una provincia clave –por el cumplimiento de los abortos legales y el crecimiento del movimiento anti derechos con Amalia Granata al frente– es de bronca. La dirigente feminista María José Poncino, responsable provincial del Movimiento Evita e integrante de Ni Una Menos en Rosario, opina: “El cierre de listas nacionales, dejó un sabor amargo. La falta de lectura sobre el momento político, social y cultural que estamos transitando y el reconocimiento a la trayectoria y el trabajo político de las mujeres, feministas y disidencias es federal. Se ve reflejado en su armado. La mayoría de las listas están encabezadas por varones y esto demuestra que los varones siguen teniendo la lapicera y deciden por quienes no les presenten disputa. Las argentinas venimos siendo ejemplo a nivel mundial. Somos el movimiento más dinámico y aglutinador, de vanguardia, de transformación social. Nos consolidamos como actoras políticas que da la pelea contra las violencias machistas, contra las jerarquías sexuales y las fuerzas conservadoras, contra un gobierno neoliberal que actúa de manera visible e invisible sobre nuestros cuerpos siendo más fuerte, más brutal y más disciplinador. La política tiene un debate real y urgente que dar con los feminismos, ya no es posible mirar para otro lado”. Mientras que Majo Gerez, de Ni Una Menos Rosario y Mala Junta remarca: “Somos lxs feministas populares quienes gestamos el primer paro a (Mauricio) Macri, pero no nos interesa sólo ser resistencia. Avanzamos al construir el movimiento más grande de nuestro país, uno que nos permite nombrar la palabra futuro sin miedos. Por eso, nos resulta inexplicable que nada de lo que hicimos las compañeras estos años se traduzca en los armados electorales de nuestra provincia. Sin feministas en lugares visibles y expectantes electoralmente perdemos todes. Pero más perdemos quienes queremos dejar atrás este gobierno de pocos. Y la política se está perdiendo la posibilidad histórica de generar un proyecto inclusivo, representativo del movimiento nacional, popular, democrático y feminista realmente existente al que nos convoca CFK. Porque fuimos las primeras en proponer la unidad. Pero la unidad tiene que reflejar lo que hacemos en cada territorio cada día para enfrentar el macrismo”.