Carlos Osma es Licenciado en Matemáticas y trabaja como profesor en Barcelona. Es Diplomado en Ciencias Religiosas y Posgrado en Diálogo Interreligioso. Hace más de diez años empezó a escribir artículos sobre fe y diversidad sexual y de género, que fueron traducidos a diversos idiomas y se publicaron en varias revistas cristianas progresistas --como "Cristianismo Protestante", "Lupa Protestante", "Cristianosgays", "Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación", "El blog de Bernabé", "Locademia de Teología", entre otras--, o en su blog personal: El blog de Carlos Osma (Homoprotestantes).

En twitter se define como un “Profesor, blogger, cristiano, protestante, gay, padre, enamorado... y un montón de cosas más” que vive en Barcelona. “Me licencié en matemáticas hace ya una eternidad, y trabajo de profesor de secundaria desde hace más de quince años. Me encanta mi trabajo, me gusta enseñar matemáticas, ayudar a crear cerebros ordenados y reflexivos. Me gusta poner mi granito de arena para que otras personas puedan formarse y tener una vida mejor. Pero también me gusta la teología, y la filosofía... Aunque tengo que decir que soy bastante autodidacta, y que leo todo lo que puedo (estoy abierto a recomendaciones)”, cuenta en la presentación de su blog.

Vino por primera vez a Buenos Aires para presentar su libro Solo un Jesús marica puede salvarnos en el marco del 4º Encuentro Cristiano LGTBIQ inclusivo, organizado por Cristianos LGTBIQ este domingo en la ciudad.

El libro es una selección de varios de estos artículos, en los que Carlos Osma invita a dejar atrás las lecturas fundamentalistas de la Biblia, con las que se pretende oprimir a las personas LGTBIQ, para buscar otras que sean liberadoras.